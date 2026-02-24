Tutuklu İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın ailesi: Düşman hukuku anlayışıyla hareket ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasından tutuklu bulunan arasında Medya AŞ Müdürü İpek Elif Atayman'ın babası Nusret Atayman yaptığı basına duyurusunda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kızı İpek Elif Atayman'ın tutuklu halde olduğu Afyon Cezaevi'nden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda sabah 10'da görülecek davaya getirilmesini istediğini duyurdu.

Atayman yaptığı açıklamada "saat 10.00’da Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda hazır bulundurulması talebi, İBB davası tutuklularına karşı hukuki bir dava yürütülmesinden ziyade bir işkence uygulaması niteliğinde, düşman hukuku anlayışıyla hareket edildiğinin en belirgin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Atayman tarafından yayımlanan basın duyurusu şöyle:

İBB davasından tutuklu bulunan, 2019–2021 tarihleri arasında Medya AŞ müdürü olan kızım İpek Elif Atayman, İBB davası kapsamında tutuklanmış; üç ay Silivri Cezaevi’nde tutulduktan sonra İstanbul’a 455 km uzaklıkta bulunan Afyonkarahisar’daki ve şehir merkezine 20 km mesafede olan cezaevine gönderilmiştir. Orada bulunduğu dokuz ay müddetince gerek oğlu gerekse biz ailesi, görüşe gitmek için yaklaşık bir dünya turuna eş değer olan kırk bin km yol yaptık. Bu eziyetli yolculuğumuza neden olduğu için çok üzülen kızım, her seferinde açık görüşler hariç gelmememizi isterken, eziyet mi yoksa artık işkence olarak mı adlandıracağımız bir uygulamanın kendisini beklediğinden habersizdi.

Duruşmaların başlamasına günler kala, Silivri Cezaevi dışındaki tutukluların davalarına katılımına dair tarafımıza iletilen Cumhuriyet Başsavcılığı kararı şöyledir:

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.02.2026 tarihli ve B.M. 2026/2717 sayılı yazısı ile; Afyonkarahisar 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.01.2026 tarihli, 2025/318 Ceza Dava Dosyası sayılı müzekkeresi ile “Sanığın fiziken Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda 09.03.2026 günü saat 10.00’da hazır bulundurulması…” istenen İpek Elif ATAYMAN’ın, belirtilen mahkemede 09.03.2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacak duruşmada hazır bulundurulmak ve aynı güvenlik kuvvetleriyle geldiği kuruma iade edilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emrine gönderilmesinin uygun görüldüğü; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2026 tarih ve E-12403619-207.02-4160/32924 sayılı yazılarıyla bildirilmiştir.

Adı geçenin İstanbul’da kaldığı süre içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerekli önlemler alınarak konumuna uygun bir bölümde barındırılması ve 09.03.2026 tarihindeki duruşmada hazır bulundurulduktan sonra derhal geldiği ceza infaz kurumuna iade edilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Yazıdan anlaşıldığı üzere, saat 10.00’da Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda hazır bulundurulması talebi, İBB davası tutuklularına karşı hukuki bir dava yürütülmesinden ziyade bir işkence uygulaması niteliğinde, düşman hukuku anlayışıyla hareket edildiğinin en belirgin ifadesidir.

465 km Afyonkarahisar–İstanbul ve İstanbul’dan Silivri’ye 146 km mesafe dikkate alındığında, trafik ihlali yapılmaksızın ulaşım yaklaşık 10 saat sürmektedir. Afyon Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu’ndan gece 00.00’da yola çıkılması ve görülecek duruşma sonrası savcılık tebligatında belirtildiği gibi derhal tekrar Afyon’a götürülmesi, duruşma bitiminden sonra neredeyse 24 saate dahi sığmayacak bir zaman dilimi yaratmaktadır. Bu durum, davanın akla, adil yargılanma ilkesine ve insan haklarına riayet edilerek özenle hazırlanmadığını; aksine kurgulanmış olduğunu göstermektedir.

Bu kararın derhal değiştirilmemesi durumunda, karşı savunmanın da bir anlamı olmayacağı kanaatiyle, direnme anlamında kızım İpek Elif Atayman’ın Türk ceza hukukunda mevcut olan duruşmalara katılmama hakkını kullanmasını babası olarak önerecek ve ailece destekleyeceğiz.