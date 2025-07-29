Tutuklu İBB yöneticisi Ramazan Gülten baba oldu: ‘Tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz’

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile tanınan ve 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ile eşiş Pınar Çalışkan Gülten'in çocukları Maya dünyaya geldi.

Ramazan Gülten’in kızıyla ilgili, “Hoş geldin güzel kızım!” mesajı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ramazan Gülten, “O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde, Şimdi sağlıkla geldin, hoşgeldin. Bugün annenin yanında olmak ve seni kucağıma almak için çok uğraştım ama senin dünyaya gözlerini açtığın o kıymetli anı birlikte yaşamamız, koklaşmamız bazıları için önemli değilmiş. Sağlık olsun kızım, tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten ise, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını, “Hoşgeldin Maya, İlk nefesin, ilk çığlığın karıştı dünyaya, kokunla doldu oda. Gözyaşlarının arasında doğan gülüş, yeni bir başlangıç. Seninle büyüsün sevgi, umut, ışık. Adaletsizlik bitsin! Kavuşsun anneler, babalar ve çocuklar. Aralarında da biz en sevdiğimiz @ramazangulten_ ‘e…” notuyla paylaştı.

Hoşgeldin Güzel Kızım!

O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda,

O bütün dünyamızı sarsan tekmeni hissettiğimden beri kıpırtın ellerimde,

O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde,

Şimdi sağlıkla geldin, hoşgeldin.

Bugün annenin yanında olmak ve… https://t.co/F05eoATuao — Ramazan Gülten (@ramazangulten_) July 29, 2025

Tutuklu Ramazan Gülten’in sosyal medya hesabından da şu ifadeleri paylaşıldı:

“Hoş geldin güzel kızım! O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda, O bütün dünyamızı sarsan tekmeni hissettiğimden beri kıpırtın ellerimde, O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde, Şimdi sağlıkla geldin, hoş geldin. Bugün annenin yanında olmak ve seni kucağıma almak için çok uğraştım ama senin dünyaya gözlerini açtığın o kıymetli anı birlikte yaşamamız, koklaşmamız bazıları için önemli değilmiş. Sağlık olsun kızım, tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz…”

Ramazan gülten, devamında da “Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım, Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım, Zulmün önünde dimdik tut onurunu, Sevginin önünde eğil kızım” alıntısı yaptı.

Tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, yüksek riskli gebelik süreci geçiren eşi için doğum sırasında yanında olabilmek amacıyla tahliye ya da mazeret izni talebinde bulunmuş ancak reddedilmişti.