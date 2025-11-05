Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'den Aile Bakanı'na fotoğraflı yanıt

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması” paylaşımına cezaevinden yanıt verdi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasına yer veren TRT dizisiyle ilgili teşekkür paylaşımında bulunmuştu. Gökce, bu paylaşım üzerine ailesiyle cezaevinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"NİKAHIMIZDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFIMIZ BİLE HENÜZ TESLİM EDİLMEDİ"

"Ne yazık ki biz aile yılında böyle bir fotoğrafa sahibiz. Değerli eşimle nikahımızda çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi.

Bu elbette en hafifi, yüzlerce aile büyük sorunlar yaşıyor. Çocuklar annelerine, babalarına, anneler babalar evlatlarına hasret yaşıyor.

Biz haksız, hukuksuz suçlamalarla ağır bir bedel öderken, halkımız da aile yılında benzer bir bedel ödüyor. 1,5 milyon çocuğumuz okula aç gidiyor, 10 milyon emekli açlık sınırı altında bir gelir elde ediyor, anneler - babalar kira ve gıda masraflarına yetişemiyor, gençler artan masraflar nedeniyle aile kuramıyor, ilk evlenme yaşı 25,8'e çıkıp rekor kırıyor.

'Dizi ekipleri' ne yaparsa yapsın özgürlük ve adalet sorunu düzelmeden ekmek de büyümez, ailelerin yüzü gülmez.

O yüzden diyoruz ki:

Önce özgürlük,

Önce adalet!"