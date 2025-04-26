Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe: "Her türlü ahlaki sınırı aşan, kin ve nefret dolu bir kötülük ile karşı karşıyayız"

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı şehir plancısı Buğra Gökçe, bugün yapılan İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlara tepki gösterdi.

Gökçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, kıymetli Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İSKİ’de tarihi bir altyapı hamlesi yaparak İstanbul’a hizmet eden dostum Şafak Başa, değerli yol arkadaşlarım Murat Yazıcı ve Gurkan Alpay'ın dahil olduğu 47 arkadaşımızın gözaltına alındığını öğrendim.

Ne yazık ki aileye bile saldıran, eş, çocuk, kardeş ayırmayan, ahlaki her türlü sınırı aşan, kin ve nefret dolu bir kötülük ile karşı karşıyayız. Bu süreçte 38 günde 62 iftira servis edildi. 560 milyar yalanından, 1200 telefon yalanına kadar atılan iftiraların hepsi tek tek çürüdü. İftira endüstrisine karşı en büyük gücümüz milletimizin büyük desteği oldu. Halkımız yalanlara inanmıyor. Milletimiz büyüktür, egemenlik de milletindir. Alnımız ak, başımız dik. Güzel ülkemiz bu kötülüğü aşacak."