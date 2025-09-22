Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce: “Onurla söylüyorum ki geçim sıkıntısı yaşıyorum, maaşıma el konuldu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutulanan ve 6 aydan uzun süredir cezaevinde tutulan İstanbul Planalama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, maaşına el konulduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

12punto'ya konuşan Gökce, suçsuzluğunu herkesin bildiğine inandığını belirtti ve tutukluluğunun esas nedeninin İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı raporlar olduğunu söyledi.

Gökce’ye göre ajansın verilerle ortaya koyduğu çalışmalar, İstanbul halkının yaşadığı ekonomik zorlukları görünür kıldı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"MAAŞIMA EL KONULDUĞU İÇİN GEÇİM SIKINTISI İÇİNDEYİM"

Cezaevinde geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Gökce, şunları kaydetti:

“Şeref ve onurla söylüyorum ki cezaevinde bulunduğum bu sürede geçim sıkıntısı yaşıyorum. Çünkü biz maaşla geçinen insanlarız. Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı içindeyim. Babam bana ‘Oğlum sakın beytülmal’a el uzatma’ demişti. Ben hiçbir zaman beytülmal’a el uzatmadım.”

"BİR HAZIRLIK İLE TUTUKLAMA YAPILMADI"

Davaya ilişkin toplanan 'delillerin' ne ölçüde inandırıcı olduğuna dair de konuşan Gökce, "Bir hazırlık ile tutuklama yapılmadı. Deliller toplanmadı, alınma kararı alınmış ve tutuklanmışız. İçerinin ağır koşullarında insanları iftiraya ve itirafa zorlayarak bu şekilde delil toplayarak dosyaları tekemmül ettirmeye çalışıyorlar. Mahkemeye, kamuya medyaya yansımayan ifadelerin iddianamede yer alacağını düşünüyorum. Kendi adıma bunların hiçbirinde yokum" şeklinde konuştu.

“Vazgeçmemek lazım, hukuk normları ile birlikte siyasetin özü halkın iradesidir” ifadelerini kullanan Gökce, bu süreçte toplumun hukuk adına dayanışma göstermesi gerektiğini dile getirdi.