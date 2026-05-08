Tutuklu İpek Elif Atayman kaldığı hücreyi çizdi: ''Adalet elbet tecelli eder bir gün''

İBB soruşturması kapsamında bir yıldan fazladır tutuklu olan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, 9 haftadır süren davada savunma sırasının gelmesini beklediği hücresini çizdi.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 9'uncu haftası dün tamamlanırken birçok tutuklu savunma sırasının kendilerine gelmesi için beklemeye devam ediyor.

Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman da bu isimler arasında.

İBB soruşturması kapsamında 19 Mart'tan bu yana özgürlüğünden mahrum olan Atayman, hücresini çizdi.

Kardeşi Barış Atayman resmi sosyal medya hesabından, "Adalet elbet tecelli eder bir gün" diyerek paylaştı.

"BİZ HAZIRIZ, YA SİZ?"

Dava için yeniden Silivri’ye getirilen Atayman'ın çizdiği resmi kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı.

Barış Atayman’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"'Hücrem.' Marmara Kadın Kapalı B12.

İBB tutuklusu ablam İpek Elif Atayman savunma yapacağı günü burada bekliyor.

Kara kalem çalışmış. Adalet elbet tecelli eder bir gün.

Burada olmasa, öbür dünyada. Biz hazırız, ya siz?"

“Hücrem.” Marmara Kadın Kapalı B12. İBB tutuklusu ablam İpek Elif Atayman savunma yapacağı günü burda bekliyor. Karakalem çalışmış. Adalet elbet tecelli eder bir gün. Burda olmasa, öbür Dünya’da. Biz hazırız, ya siz? pic.twitter.com/6stq8AXjcm — barisatayman (@barisatayman) May 6, 2026