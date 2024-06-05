Tutuklu Kaya’nın ölüm orucu 230’uncu gününde

Haber Merkezi

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ailelerine yakın bir cezaevine sevk edilmeleri talebiyle başlattıkları ölüm orucunun Nurettin Kaya 230’uncu, Cemil Kurt ve Alişan Gül ise açlık grevinin 87’nci gününde. Bir yakınına mektup gönderen Kaya, açlık grevinin 107’nci gününde hapishane idaresi tarafından “Taleplerinizi kabul edeceğim, ailenize ve arkadaşlarınıza yakın bir hapishaneye sevk edeceğim” denildiği için açlık grevine ara verdiğini ifade etti.

Ancak aradan geçen 2 ay içerisinde kendisine verilen sözlerin tutulması sonucu Ekim 2023’te ölüm orucuna başladığını belirten Kaya mektubunda taleplerinin karşılanmasını istediğini söyledi.

Kaya son olarak, “Mektuplarla mevcut durumumu, ihtiyaçlarımı ve taleplerimi söyleyemeyeceksem mektup yazmamın ne anlamı kalıyor? İstedikleri sesimi soluğumu keserek sesimin duyulmaması. Sadece kendim için değil benim durumumda olan arkadaşlarım için de. Aynı şeyleri yaşamasınlar, bu çözülsün diyorum” ifadelerini kullandı.