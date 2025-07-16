Tutuklu Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğruer’in tutukluluğuna itiraz: “Tedavi olması gerekiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra 3 Nisan 2025’te tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer’in tutukluluğuna itiraz edildi.

Doğruer’in avukatlarıyla aracılığıyla yapılan itirazda, Doğruer'in kısa süre önce kanser atlattığı ayrıca kalp, tansiyon ve şeker hastalığı olduğu belirtildi.

Doğruer'in, cezaevinde kaldığı için ameliyat olamadığı ve hayatî riskinin arttığı belirtilen itirazda şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilimiz çok ciddi bir cilt kanseri türü olan melign melanom kanserini henüz yakın zamanda atlatmıştır. Ayrıca müvekkilimiz kalp, tansiyon ve şeker hastası olup doktoru tarafından anjiyo olması gerektiği kendisine bildirilmiştir. Ancak anjiyo olması planlanan tarihte haksız şekilde tutuklanması nedeniyle cezaevinde olan müvekkilimiz hayatını etkileyecek bu ameliyatı olamamıştır. Bu durum ve müvekkilimizin diğer hastalıkları göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde bulunmasının müvekkilimizin hayatını riske soktuğu açıktır."