Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için Adalet ve Dayanışma çadırı

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için Aydın'da kurulan Adalet ve Dayanışma Çadırı'nda, Günel'e verilen destek büyüyor. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, “Buruk bir bayram yaşıyoruz ama inancımız, moralimiz ve mücadele azmimizden bir şey kaybetmiş değiliz" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasının ardından harekete geçerek, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Adalet ve Dayanışma Çadırı kurdu Seçilmiş başkanına ve halk iradesine sahip çıkmak için gencinden yaşlısına tüm üyeleriyle bir araya gelen CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı, Aydın’da Başkan Ömer Günel için adalet isteyenlerin sesi oldu.

“ADALET VE DAYANIŞMA ÇADIRINI TERK ETMEYECEĞİZ”

Başkan Ömer Günel özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Adalet ve Dayanışma Çadırı'nı terk etmeyeceklerini belirten CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, “Buruk bir bayram yaşıyoruz ama inancımız, moralimiz ve mücadele azmimizden bir şey kaybetmiş değiliz. Aksine mücadele azmimiz her geçen gün daha da artıyor. Bugün başkanımızın özgürlüğünü kaybetmesinin 7’inci günü. Biz Başta Aydın olmak üzere, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı ve Aydın’daki diğer ilçe örgütlerimizle beraber bu süreç sona erene kadar başkanımızın yanındayız” dedi.

“SUÇSUZ OLDUĞUNA SONUNA KADAR İNANIYORUZ”

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen de “Kuşadası’na bu kadar hizmet ve yatırım yapan belediye başkanımızın tutuklanması çok üzücü. Biz onun suçsuz olduğuna sonuna kadar inanıyoruz. Başkanımız Silivri’de tüm onuruyla dik bir duruş sergiliyor. Biz de aynı duruşu Kuşadası’nda sergiliyoruz” diye konuştu.

“OMURGALI BİR DURUŞ GÖSTERDİĞİ İÇİN BEDEL ÖDÜYOR”

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü de “Başkanımızın gözaltına alındığı ilk günden beri buradayız. Farklı ilçelerimizden gelen gençlik kolları başkanlarıyla dayanışma içerisinde Başkanımız Ömer Günel için adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Bu süreç ne kadar sürerse sürsün mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Başkanımız Ömer Günel, birileri gibi '6 metrekarede ben yaşayamam' demediği için, omurgalı bir duruş gösterdiği için bedel ödüyor. Umutluyuz, bekliyoruz, başkanımızdan eminiz” şeklinde konuştu.