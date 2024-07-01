Tutuklu Lokman Acar tedavi edilmiyor

Haber Merkezi

Batman T Tipi Cezaevi’nde bulunan Lokman Acar’ın, gördüğü işkence sırasında dişlerindeki tellerin kırıldığı için yemek yemekte zorlandığı ve tedavisinin yapılmadığı ileri sürüldü.

MA’nın haberine göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nı yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Ekim 2023 tarihinde gözaltına alınan Lokman Acar, 24 Ekim’de tutuklandı. Acar’ın, gözaltı sürecinde gördüğü işkence nedeniyle dişlerindeki teller kırıldı. Şu an Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Acar, aylardır yemek yemekte zorlanıyor. Tedavi talebi ise henüz kabul edilmiş değil.

Acar’ın ablası Nebiha Acar, "Bu ülkede hak, hukuk ve adalet yok. 9 aydır kardeşim suçsuz yere cezaevinde. Kardeşimin dişlerinde sorun vardı. Cezaevine girmeden önce tel takılmıştı. Gözaltında iken işkence sonucunda dişlerindeki tel kırıldı. 4 aydır cezaevine dilekçe yazıyor ancak hastaneye götürmüyorlar. Revir olmasına rağmen doktora götürmüyorlar. Kardeşim ile yaptığım en son görüşmede ‘Bilerek hastaneye götürmüyorlar’ dedi. Çocuklarımıza bu işkenceyi yapmasınlar. Her gün cenazeler geliyor, artık yeter" diye konuştu.