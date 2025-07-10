Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara: İftiracılar amaçlarına ulaşamayacak

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kendisine ait olmadığını belirterek "Bunun hesabını hukuk önünde de soracağız" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlandı.

Kara, mesajında sürecin bir "itibar suikastı" olduğunu vurgulayarak, kendisine ve CHP'ye yönelik planlı bir algı operasyonunun yürütüldüğünü belirtti.

Kara, "Şu anda itibar suikastçılarının yalan ve iftiralarıyla cezaevinde tutuluyorum. Medya ve siyaset üzerinden sanki paylaşılan rüşvet görüntüleri bana aitmiş ya da benim bilgim dahilinde bir rüşvet düzeni kurulmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

ALGI YÖNETİMİ ÇALIŞMASI DEVREYE SOKULUYOR

Kara, söz konusu görüntülerin kaydedilmesinden sonra alt yazılarla birlikte medyada dolaşıma sokulmasının, olayın önceden planlanmış bir karalama kampanyasının parçası olduğunu belirtti.

"Görüntülerin kameraya alındıktan hemen 10 dakika sonra alt metinleri ile birlikte basında paylaşılmış olması, suçüstü yakalanan itirafçının vücut dili ve tepkileri şahsımı ve partim CHP'yi itibarsızlaşmaya yönelik önceden planlanmış bir algı yönetimi çalışmasının devreye sokulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONU ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Yargı süreci başladığında tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Yargılama süreci başladığında şahsımla ilgili iddiaların asılsız olduğu, bunun planlı bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Bu süreçte yürütülen algı operasyonunun etkisiyle dürüstlüğümden ve haklılığımdan şüphe duyanların yarın yaşayacağı mahcubiyet için onlar adına üzülüyorum. Seçimde kazanamadıkları belediye yönetimini ‘Başkan Vekilliği’ yoluyla ele geçirmek için elini ovuşturanlara karşı Manavgatlı hemşehrilerimin gösterdiği tepkiyi takdirle karşılıyorum.

Beni yıllardır tanıyan, bana ‘halkın doktoru’, ‘halkın vekili’, ‘halkın başkanı’ sıfatını layık gören, benim dürüstlüğüme inanan yoldaşlarım, partililerim, belediye çalışanlarım ve Manavgatlı hemşehrilerim ile birlik ve dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. İftiracılar amaçlarına ulaşamayacaklar, bunun hesabını hukuk önünde de soracağız. Ben yine Manavgat’ın sokaklarında alnım ak, başım dik yürümeye, ‘halkın başkanı’ olarak Manavgatımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Yakında görüşmek üzere."