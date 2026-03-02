Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ameliyata alındı

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın ameliyata alındığı öğrenildi.

halktv.com.tr'den Ali Taş'ın haberine göre, beyin cerrahı olan Niyazi Nefi Kara, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, saat 10.00 civarında ameliyata alındı.

8 TEMMUZ 2025'TE TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet, irtikap ve zimmet" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara 8 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etmişti.

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlamalarından cezalandırılması istenmişti.