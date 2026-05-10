Tutuklu Mehmet Türkmen’in annesinden mesaj: Varım yoğum bir oğlum var, onu da elimden aldılar

Antep’te haklarını alamayan Şireci Tekstil işçilerine ilişkin açıklaması nedeniyle tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şeker bayramının ardından anneler gününü de cezaevinde geçirecek.

Türkmen’in annesi Ayşe Türkmen, 12 Mayıs günü görülecek ilk duruşmayı hatırlatarak “Oğlum Kurban Bayramı’nda yanımda olmazsa, tüm ülke duysun: 70 yaşında bir anne olarak Bayramı Meclis önünde oturarak geçireceğim. Kimse bayramda evinde oturmasın, benim suçsuz, günahsız yavrum hapiste geçirecek, herkes sokağa çıksın Memedim için. Benim oğlumu geri verin” çağrısı yaptı.

Anneler gününde oğlu Türkmen’e ve kamuoyuna seslenen Ayşe Türkmen, oğlunu bu yaşa babasız, zor şartlar altında getirdiğini belirterek yeri geldiğinde halı dokuduğunu, yeri geldiğinde ise hizmetçilik yaparak oğlunu büyüttüğünü söyledi.

"Benim oğlum tam iki aydır boş yere yatıyor. İki kızı, bir oğlu hepsi ortada kalmış. Benim oğlum ne yapmış? Memedim oldubitti çalışkandı, emekçiydi, fedakârdı. Benim oğlumun bir arabası yok, bir evi yok. Bütün işçiler için, emekliler için çalışıyor. Fabrikanın önünde ne demiş? Bir işçinin kolu kesilmiş; 'Sen niye bunun emeğini vermemişsin? İşçilerin üç aydır parasını vermemişsin. Sen niye düşünmüyorsun bu işçiler üç aydır ne yer ne içer? Herkesin çoluğu çocuğu var, kiracıdır bunlar, ne yaparlar?' diye konuştuğu için Şireci yüzünden benim oğlumu içeri attılar. Ben o Şireci'yi Rabbime havale ediyorum” dedi.

‘MEMEDİMİ TEK BAŞIMA BÜYÜTTÜM’

Anneler gününde oğlunu yanında istediğini söyleyen Ayşe Türkmen, oğlunu ne şartlarda büyüttüğünü sesi titreyerek anlattı:

“Benim oğlum benim dert ortağım, oğlum benim hayatım. Ben oğlum için ömrümü çürüttüm. Varım yoğum bir Allah, bir de benim oğlum. Onu da elimden aldılar. Ben onu büyütürken bir ailenin hizmetçiliğini yaptım, ayakta durdum, yıkılmadım. Memedimi kimsenin eline muhtaç etmedim. Mehmet on iki yaşında işe başladı, çocuğumu ekonomim yüzünden okutamadım. O da çalıştı evime barkıma baktı. Mehmet bir fedakâr, benim için de bütün insanlar için de fedakâr. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Babasız büyüttüm ben Memedimi.

O kadar zorlandım ki, inan ki anlatılmaz. Gece gündüz çalıştım; bir ortaokula bile yollayamadım. Çalışmak zorunda kaldığı için, 'Anne sen yapma, ben yapacağım' dedi. Oldubitti benim oğlum fedakârdı.

Ben ölene kadar, son nefesime kadar arkasındayım. Benim oğlumu mahkemede bırakmazlarsa; Ankara'ya gideceğim, Meclis'in önünde bayramı geçireceğim. Kendileri utansın, yetmiş yaşındayım! Bayramda oğlumu yanımda istiyorum”

Ramazan Bayramı'nı oğlu olmadan geçirdiğini hatırlatan Türkmen, yaşadığı hüznü şu olayla aktardı: “Bayramda Memedim Antep yuvarlamasını çok sevdiği için yaptım ama tadamadım. Çocuklarıma yediremedim. 'Mehmet bunu sevecek' diye yapmıştım, o yok diye kimseye yedirmedim.”

EMEĞİM IŞIK OLSUN

Oğluna seslenen Türkmen, son olarak şunları söyledi: “Ben Mehmet'imi Allah'a emanet ettim. Hızır Aleyhisselam elinden tutsun. Benim Memedime verdiğim emek, ona ışık olsun. Kötülere karşı Rabbim korusun. Mehmet'e hiçbir şey olmaz. Ben Allah'a gece gündüz yalvarıyorum. Mehmet beni hiç incitmedi, Rabbim de Memedimi incitmesin. Hayırlı evlat oldu, kendi çocukları da kendisine öyle hayırlı evlat olsun.”