Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı, 1 Mayıs meydanlarında: Gazetecilere özgürlük!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 40 gündür Sincan Cezaevi’nde.

BirGün muhabiri İsmail Arı, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında unutulmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kutlamalarda muhabirimiz İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Ankara

İstanbul

İzmir / ÇYDD korteji

Alanya

40 GÜNDÜR TUTUKLU!

İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade vermişti.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar vermişti. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezaevi’ne götürülmüştü.