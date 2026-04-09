Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı: Benim sesim duvarları aşacak

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçıer sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Arı'nın gönderdiği mesajı paylaştı.

Gamze Taşçıer paylaşımında şöyle dedi:

Bir iktidar, eleştiriye tahammül edebildiği ölçüde güçlüdür. Oysa karşımızda gücünü yitirmiş, halkın gözünden düşmüş bir siyasi kadro var. Bugün "Gazetecilik suçu"ndan tutuklu olan İsmail Arı'yı Sincan cezaevinde ziyaret ettim. Yüzünde korkunun değil kararlılığın; baskının değil direncin ifadesini gördüm. Gözaltına alındığı ilk andan haksız ve hukuksuz turuklandığı son ana kadar hep gazetecilik yaptı. Bugün de aynı kararlılıkla hakikati savunmaya devam ediyor. Onun sesi, dört duvarı da demir parmaklıkları da aşacak kadar güçlü. Gazetecilikten suç üretmeye çalışanlara karşı tarihin doğru yerinde durarak, “Yüzümde ne korku ne pişmanlık görecekler" diyerek en onurlu cevabı veren İsmail Arı yalnız değildir.