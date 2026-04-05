Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'dan Esra Işık'a mektup: “Korkmayan milyonlar var”

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, Akbelen’deki bilirkişi keşfi protestosu sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Esra Işık’a dayanışma mesajı gönderdi.

Esra Işık, Muğla’daki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto nedeniyle gözaltına alınmış, 31 Mart’ta tutuklanmıştı.

Kamu kurumlarındaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz İsmail Arı ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 14 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuluyor.

Arı’nın Işık’a gönderdiği dayanışma mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Esra Işık’a

Sizin de tutuklandığınızı üzülerek öğrendim. Sizin, benim ve diğer gazeteci, sendikacı ile çevre mücadelesi yürütenleri tutuklayarak toplumun geri kalanına gözdağı vermek istiyorlar. Ancak korkmayan milyonlar var. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle, sevgiler.

İsmail ARI

Sincan Cezaevi”