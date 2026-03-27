Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'dan Kadıköy'deki yürüyüşe çağrı: "Bu sefer gazetecilerin size ihtiyacı var"

Beş gün önce tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, pazar günü Kadıköy’de yapılacak büyük gazeteci yürüyüşü öncesi cezaevinden mesaj gönderdi. Arı, mesajında basın ve ifade özgürlüğünün ağır bir saldırı altında olduğunu belirterek Pazar günü gerçekleştirilecek “Gazetecilere özgürlük” yürüyüşüyle dayanışma çağrısında bulundu.

"GAZETECİLER SUSTURULMAK İSTENİYOR"

Anayasa’nın "Basın hürdür, sansür edilemez" ilkesini hatırlatan İsmail Arı, gazetecilerin cezaevine atılmasının tesadüf olmadığını, amacın toplumu susturmak olduğunu ifade etti. Arı, cezaevinden gönderdiği notta şu ifadelere yer verdi:

"Beş gündür cezaevindeyim... Basın ve ifade özgürlüğü saldırı altında. Anayasada 'Basın hürdür, sansür edilemez' denmesine rağmen gazeteciler cezaevine atılarak susturulmak isteniyor. Gazetecilere ve haber alma hakkına sahip çıkmak için Pazar günü Kadıköy'de düzenlenecek eyleme katılmanızı rica ediyorum."

"BU SEFER GAZETECİLERİN SİZE İHTİYACI VAR"

Gazetecilerin halkın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Arı, mesajını "Bu sefer gazetecilerin size ihtiyacı var. Sevgiler" sözleriyle bitirdi.

PAZAR GÜNÜ SAAT 14.00'TE KADIKÖY'DE

Gazetecilerin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve gazetecilerin tutuklanmasının protesto edileceği yürüyüş için Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda toplanılacak.