Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'dan mesaj var: "Gazetecilik kazanacak"

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildikten sonra tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, cezaevinden yurttaşlara seslendi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, buradan gönderdiği mesajında "Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti" ifadelerini kullandı.

"BENİ TUTUKLAYANLAR SUÇ İŞLEDİ"

"Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi" diyen Arı, mesajında gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkılmasını istedi.

"Gazetecilik kazanacak" diyen muhabirimiz İsmail Arı'nın mesajı şöyle:

"Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkın.

Herkese bolca selam.

Gazetecilik kazanacak!

Tutuklu Gazeteci İsmail Arı"