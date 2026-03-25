Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı için BirGün'e destek ziyaretleri sürüyor

Etki Can BOLATCAN

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ve Ankara İl Başkanı Fırat Çoban BirGün Gazetesi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Ahmet Şık ziyarette “İsmail Arı’nın yanındayız. Türkiye’deki özgür basın mücadelesinin ve bu mücadeleyi veren gazetecilerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Cevdet Akay, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Jale Nur Süllü de BirGün Gazetesi Ankara Bürosuna destek ziyareti gerçekleştirdi.

CHP milletvekilleri, İsmail Arı’nın tutuklanması hakkında şunları söyledi:

Cevdet Akay: "İsmail Arı’nın tek suçu gerçeği yazmak. Ama bu ülkede artık gerçekler değil, gerçekleri yazanlar yargılanıyor. Bu bir yargılama değil, açık bir susturma operasyonudur.

Bu tablo hukuk değil, açık bir keyfiliktir. Bu düzen gerçeği değil, gerçeği yazanı hedef alıyor."

Gülizar Biçer Karaca: "İsmail Arı’nın habercilik yapması engellenmek isteniyorsa yanılıyorlar. Gerçeklerin üstünü örteceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Haksız yere tutukluluk süreciyle umutsuzluk ve yılgınlık yaratacaklarını planlıyorlar yanılıyorlar. İçeriden yol arkadaşlarına, okurlarına, meslektaşlarına ve kamuoyuna bir adım geri adım atmayacağını çünkü sadece gazetecilik yaptığını ileten güç veren mesajlar gönderiyor. Dezenformasyon adı altında gazetecilerin sesi kesilme girişimlerine hukuk alet edilemez, cadı avı için mevzuat kullanışlı aparat haline getirilemez. İddianamenin bir an evvel hazırlanması haksız yere içeride tutulan tüm gazetecilerin serbest bırakılması taleplerinin sözcüsüyüz."

Jale Nur Süllü: "İsmail Arı’nın tek ‘suçu’ halkın haber alma hakkı kapsamında gerçekleri yazmak ve birilerinin de bu gerçeklerden rahatsız olmasıdır. Gazetecilik suç değildir. Tehdit, baskı, sansür, gözaltı ve tutuklamalar gazetecilerin sesini kısmaya yetmeyecek. İsmail Arı serbest bırakılmalıdır."

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: "Gerçekler tutuklanamaz, gazetecinin kalemine kilit vurulamaz. Yurttaşların gerçekleri öğrenebilmesi için kaleminin onuruna sahip çıkan bütün gazetecilerin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz."

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş ve BES MYK üyeleri de İsmail Arı’nın tutukluluğuna karşı BirGün Gazetesi’ne desteğe gelenler arasındaydı.

Özer Avanaş ziyarette, “İsmail Arı gazetecidir. Baskılarla, tutuklamalarla İsmail Arı’yı susturamazlar. Basının özgürlüğünü savunmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.