Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı için gözaltına alındığı Tokat'ta eylem çağrısı

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alınıp ardından tutuklanmasına karşı tepkiler büyüyor. Tokat Emek ve Demokrasi Platformu, Arı’nın özgürlüğü ve basın özgürlüğü için yarın (24 Mart) saat 18.00’de bir araya gelecek.

"GERÇEKLERİ YAZANLAR ONURUMUZDUR"

Platform tarafından yapılan açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bir avuç zorbanın yalanları değil, gerçekleri yazarak halkın haber alma hakkı için çalışan gazeteciler onurumuzdur. Faşizme karşı İsmail Arı için, halkın gazetesi BirGün için omuz omuzayız."

Yurttaşlar, yarın Hıdırlık Köprüsü Yanı'nda saat 18.00'de bir araya gelecek.