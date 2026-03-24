Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı sordu: "Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?"

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildikten sonra 22 Mart gecesi tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, cezaevinden mesaj gönderdi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, buradan ilettiği mesajında “Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız ettim” diye sordu.

"BENİ KİMLER SUSTURMAK İSTEDİ?"

Arı’nın mesajı aracılığıyla sorduğu sorular şöyle:

“Ben neden tutuklandım?

Hangi haberleri yapmam istenmedi?

Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?

Beni kimler susturmak istedi?”

İsmail Arı son olarak mesajını “Gazetecilik suç değildir” diyerek bitirdi.

NE OLMUŞTU?

İsmail Arı bayram ziyareti için Tokat’ta 21 Mart gecesi gözaltına alınmıştı. Arı, 22 Mart akşamı ise tutuklanmıştı. Tutuklanmasına yaptığı haberler gerekçe olarak gösterilmişti.