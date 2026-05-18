Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'ya "Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü"

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2026 yılı kazananları açıklandı.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında tutuklu muhabirimiz İsmail Arı, Akbelen direnişçisi Esra Işık, Doruk Maden İşçileri ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mervegül Altundağ (müzik kulübü direnişi) yer aldı.

Ödül töreni 2 Haziran 2026 Salı günü saat 19.30’da Eskişehir'de Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salan'da gerçekleştirilecek.

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2015 yılından bu yana Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından veriliyor.