Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'ya bir ödül daha

HABER MERKEZİ

Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı, Geleceğim Ol Derneği tarafından “Laik Eğitim” dalında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Geleceğim Ol Derneği, ‘Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve Laik Eğitim’ konularını önemseyen, toplumu bilinçlendiren ve çözüm yollarını tartışmaya açan gazetecilere verdiği Basın Ödülleri’ni sahiplerine sundu. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk de katıldı.

Geleceğim Ol Derneği Başkanı Serdar Yavaşoğlu, dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları dile getirerek, pek çok alanda başarılı gençler yetiştirdiklerini belirtti. Çocuklara ve annelere sağlanan eğitimler, psikolojik destekler gibi geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini ifade eden Yavaşoğlu, Basın Ödülleri’ni düzenlemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı. Yavaşoğlu, toplumsal farkındalık yaratan haberleriyle ödüle layık görülen gazetecileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ödül töreninde, Geleceğim Ol Derneği tarafından verilen Basın Ödülleri, farklı kategorilerde gazetecilere takdim edildi. "Kadın Hakları" kategorisinde 9 Eylül Gazetesi’nden Yağmur Karadağ, "Çocuk Hakları" dalında İnci Ongun, "Laik Eğitim" kategorisinde ise Özge Uyanık ödül aldı. "Köşe Yazarı" kategorisinde de Serap Dikmen ödüle layık görüldü.

Jüri Özel Ödülleri kapsamında “Laik Eğitim” dalında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, bu yıl ödül alanlar arasında yerini aldı. İsmail Arı, gazeteciliğiyle toplumu aydınlatan ve laik eğitim hakkının önemini vurgulayan bir isim olarak ödüle layık görüldü. Cezaevinde olan Gazeteci İsmail Arı’nın ödülünü ise BirGün Gazetesi’nden Aycan Karadağ aldı.

"Çocuk Hakları" dalında ise Osman Çaklı ödül alırken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgüzar Başer Köpüklü de ödül alan diğer isimler oldu.