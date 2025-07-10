Tutuklu Murat Çalık'a anjiyo yapıldı: Yoğun bakıma alındı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastanede yapılan anjiyonun ardından tedbiren yeniden yoğun bakıma alındı.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına bağlanan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, son duruma ilişkin gelişmeleri aktardı.

Zehra Çalık, "Acilen Buca Devlet Hastanesine getirdiler. Göğsü sıkışmış ve fenalaşmış" dedi.

"TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA"

Zehra Çalık, Murat Çalık'ın önce kalp tetkikleri yapıldığını ancak hastanenin tutuklular için uygun olmadığı için Katip Çelebi’ye sevk edildiğini belirterek, "Şu an oradayız. Tedbir amaçlı da yoğun bakıma alındı. Anjiyoya da alındı az önce. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

Çalık'a uygulanan anjiyo operasyonunun tamamlandığı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Çalık, önce Silivri Cezaevi'ne, ardından İzmir Buca Cezaevi’nde sevk edilmişti. Cezaevi koşulları nedeniyle kilo kaybı ve sağlık sorunları yaşayan Çalık'ın serbest bırakılması için başta ailesi olmak üzere çok sayıda kişi ve meslek örgütü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunmuştu.