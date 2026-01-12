Tutuklu Murat Sancak'tan mektup

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp taraftarları için mektup yazdı. Hakkında 'bahis ve kara para aklama' iddiasıyla tutuklama kararı verilen Sancak yazdığı mektupta suçlamaları kabul etmedi.

Sancak mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu satırları sizlere 31.12.2025 saat 20.10 da Metris T Tipi Ceza Evindeki koğuşumda yazıyorum; 04 Temmuz 2018’de başlayan serüven maalesef 2026 yılına girerken sonlanmış olacak.

"TAKIMA SAHİP ÇIKIN"

Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım sizlere helal, sizlerde hakkınızı bana helal edin. Son nefesime kadar, uzaktanda olsa hep Adana Demirspor'u destekleyeceğim. Böyle olmasını asla istemezdim... Şimdi siz Adana Demirspor Sahiplerine (Taraftarlar) seslenmek istiyorum, sahip çıkma tarzınızı değiştirmenizi öneririm.

Başarının gelebilmesi için desteğin maddi şekilde yapılması şart. Şehrin ileri gelenlerine de seslenmek istiyorum. Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları özellikle de siyasetçilerimiz ve iş adamlarımız şehrin takımına SAHİP ÇIKIN.

Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah’a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle…."