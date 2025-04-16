Tutuklu öğrenci Esila Ayık rahatsızlanmasına rağmen hastaneye götürülmüyor

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık dün hastaneye sevk edilmişti.

Muayenenin ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine geri gönderilen Ayık'ın perşembe veya cuma günü hastaneye tekrar sevk edileceği ve nefroloji bölümünde muayene olacağı öğrenilmişti.

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ BirGün'e konuştu. Uluğ, "Biz hastaneye sevk için dilekçe vermediğimiz halde Esila'ya avukatların dilekçe verdi diyerek hastaneye sevk etmişler. Revirin karar vermesi gerektiği belirtilmişti bize en baştan" ifadelerine yer vermişti.

"GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEMEK GEREKİYOR"

Sevk kararının BirGün'de çıkan haber ve ardından televizyon kanallarında yapılan haberler sayesinde olduğunu düşündüklerini ifade eden Uluğ sözlerine şöyle devam etmişti:

"Daha fazla tepki almamak için böyle bir adım attılar. Medyanın gücü çok fazla ve önemli. Esila'nın dosyası Kartal Anadolu Adliyesi'ne gönderilmiş. Fakat bizim tutukluluğa olan itirazlarımız henüz dosyaya dahil edilmemiş bile. Duruşma tarihi de belli değil. Gündemden düşürmemek gerekiyor."

ESİLA AYIK'TAN MESAJ

Esila Ayık ise dün hastaneye sevk edilmesinin ardından yolladığı mesajda şunları ifade etmişti:

"Beni merak etmeyin. Başta avukatlarım Ümit Özkan ve Göksun Canberk Uluğ olmak üzere bir sürü avukat ziyaretime geliyor. Ümit amca ve Canberk abi her gün geliyor zaten. Sosyal medya desteğinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Etkileşimde bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün hastaneye sevk ettiler ancak herhangi bir tahlil yapılmadı. Perşembe ya da cuma nefrolojiye gideceğim. Desteklerinizi cezaevleri öğrencilerden sıfırlanana kadar eksik etmeyin. Sizleri seviyorum."

YENİDEN FENALAŞAN AYIK HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİ

Esila Ayık bugün cezaevinde yeniden kötüleştiği halde hastaneye götürülmedi. Ayık'ın vücudunda şişlikler çıktı ve gözlerinin altı morardı.

Avukat Uluğ, "Böbrek hastası olduğu için her ne kadar ilaçlarını alsa da tuzsuz beslenmesi gerekiyor" dedi. Esila'nın cezaevinde sıfır tuzlu yemeğe erişemediği için kötüleştiğini belirten Uluğ, "Diyet yemekler temin edilmesi için dilekçe yazacağız. Hastaneye sevk edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.