Tutuklu öğrencilerden mesaj var: "Direncimiz yüksek, moralimiz yerinde"

Saray’ın talimatlıyla başlayan yargı operasyonu kapsamında meydanları adalet talebiyle dolduran yüz binlerce yurttaşın arasından bu zamana dek en az 1879 kişi gözaltına alınırken yine en az 306 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Yalnızca İstanbul’da tutuklananların sayısı 268’e yükseldi.

Protestolar sırasında ya da ev baskınlarında tutuklanan öğrenciler mesaj gönderdi:

Tutuklu öğrenci Dilek Gedik: Öncelikle ben çok iyiyim. Hepinizin haberleri bana az çok geliyor. Hopalılar olarak yine farkınızı koymuşsunuz ortaya hiç şaşırmadım. Çay zamanı başlamadan mektup yazıp gönderebilirsiniz. Yazın zaten oradayım çıkınca da görüşeceğiz. Ne Metin Lokumcu’yu ne Reşit Kibar’ı ne de Erdal Eren’i ne de diğer devrimcileri unutmadım. Hepsi için buradayım merak etmeyin.

Tutuklu öğrenci Umut Ulaş Salman: Devrimci gençler olarak her zamankinden daha umutluyuz. Tek adam diktasına karşı çıkıyoruz. Devrimciliğin ışığında büyürken her haksızlığa karşı ayakta dimdik durmayı öğrendik ve uyguladık. Bundan böyle de devam edeceğiz. Tüm halkımıza selamlar ve sevgiler.

Saraylar, saltanatlar çöker bir gün… Geriye direnenler kalır…

Tutuklu öğrenciler Fırat Akbal, Giray Akyüz, Berkay Acerer, Berkay Susem: Demokrasi hak, kalem yalancı, kâğıt iftiracıyken boyun eğmiyoruz. Dimdik ayaktayız. İyi bayramlar.

Tutuklu öğrenciler Güven Balkaş, Berkcan Yüceer, Muratcan Kars, Samet Ucar: Herkese selamlar arkadaşlar. Direncimiz yüksek, moralimiz yerinde, anlımız ak başımız dik. Herkese iyi bayramlar.

Tutuklu öğrenciler Recep Uzundağ, Enes Cansev, Muhammet Emin İşlek, Umut Ulaş Salman: Tüm halkımızın bayramını kutlarız. Demokrasi ve adalet istiyoruz.

Tutuklu öğrenciler Ahmet Keskin, Nuri Güven, Yusuf Özkan, Aydın Yiğit: Morallerimiz yüksek, baskılara boyun eğmeyeceğiz. Demokratik ve özgür bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle, herkese iyi bayramlar dileriz.