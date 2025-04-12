Tutuklu öğrencinin annesi de gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sonrası farklı kentlerde çok sayıda üniversite öğrencisi tutuklandı.

Protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 27 Mart’ta beri tutuklu olan Mehmet Arda Irmak’ın annesi S.T. de gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mehmet Arda Irmak’ın serbest bırakılması için bugün Balıkesir’de basın açıklaması yapılmış, anne S.T. de basın açıklamasına katılım sağlayarak duygularını anlatmıştı.

Bugün Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu ve Anne-Baba Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında üniversite öğrencisi Mehmet Arda Irmak'ın serbest bırakılmasını istendi. Basın açıklamasını Platform adına İlker Tarakçı okudu.

Tarakçı, “Tutuklanan çocuklarımızdan biri de Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Arda Irmak’tır. Türkiye genelinde demokratik kamuoyu ve anne babaların dayanışma ve mücadelesi sonucu 232 çocuğumuz tutukluluk halleri sona erdirilerek serbest bırakılmıştır. Oysa en temel yasal ve demokratik haklarını kullanan çocuklarımız berat etmeliydi. Biz Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu olarak öğrencilere dönük uygulanan şiddet, gözaltı tutuklamalara sessiz kalmayacağız. 18-22 yaş arasındaki birçok gencin, gözaltında hastalandığı en basit ilaçlarına ulaşamadığı veya var olan sağlık sorunlarının ağırlaştığı bilgisi bizlere ulaşmaktadır. Özellikle hastalığı bulunan çocuklarımızın ilaçlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir” dedi.

Çocukların sağlık, barınma, eğitim hakları için ses yükselteceklerini belirten Tarakçı, “Çocuklarımıza dönük gözaltı, tutuklama ve şiddet uygulamalarını yakından takip edeceğiz. Unutulmasın, bu karanlık günleri dayanışma ile birlikte aşacağız. Tutuklu öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır! Arda Irmak bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Çocuklar hiçbir koşulda siyasi operasyonların ve hukuksuz gözaltıların hedefi olamaz. Devletin yükümlülüğü çocukları korumaktır. Çocuklarımız yeşeren dallarımızdır, gözlerindeki ışık umudumuz ve yarınımızdır” diye konuştu.

Basın açıklamasının okunmasından sonra Arda Irmak'ın annesi S.T. oğlunun ve diğer tutuklular ın serbest bırakılmasını istediğini belirterek, katılanlara ve yanlarında olanlara teşekkür etti.