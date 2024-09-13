Tutuklu Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: "Eşim Salim'den şüphelendim"

Diyarbakır Diyarbakır'da 'kaybolduktan' 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin şüphelileirn savclıktaki ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan 24 kişiden biri de tutuklu olan amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran’dı.

Melek Güran, dün götürüldüğü adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan isimlerden biri oldu. Savcılığın sorularını yanıtlayan Melek Güran’ın söyledikleri dikkat çekti.

Narin'in 'kaybolduğu' gün sabah saatlerinde eşi Salim Güran’ın tarlaya gideceğini belirten Melek Güran, "Eşim Salim Güran tarlaya gideceğini söyledi. Hüseyin Güran'ın evine gideceğini söylemedi. Ancak bizim iki tarladan biri olan mezarlık civarındaki tarla Hüseyin Güran'ın evine yakın gitmiş olabilir. Ama gittiğini bilmiyorum, gideceğini söylemedi" dedi.

Melek Güran, kendisine sorulan "Narin Güran’ın kaybolup akabinde öldürülmesi olayı ile ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır?" sorusuna "Narin'de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur" diyerek yanıt verdi.

İşte sorulan sorular ve Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın verdiği cevaplar:

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduktan sonra şu an tutuklu olan eşiniz Salim Güran'ın kullanmış olduğu araç içerisinde Narin Güran'a ait olan DNA örneklerinin çıkması hakkında bilginiz nedir?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran, kardeşi olan Fuat Güran'a ait 47 ... plakalı aracı kullanıyordu. Bu aracı oğlum Devran da ara ara kullanıyordu. Narin'in araç içerisinde DNA'sının bulunması ile ilgili bilgim ve görgüm yoktur.

SORULDU: Eşiniz olan Salim Güran, Narin Güran'ın kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesaj kayıtlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görgünüz nedir?

CEVAPLADI: Eşimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu konuyu 08.09.2024 günü öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum.

"GİZLİ ŞEYLER VARSA SİLMİŞ OLABİLİRLER"

SORULDU: Eşiniz Salim Güran ile birlikte Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya olay gününe ait telefon kayıtlarını ve Whatsapp görüşmelerini silmiş. Bununla ilgili bilgi ve görgünüz nedir? Sizce bu normal mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAPLADI: Bunu 08.09.2024 günü öğrendim. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında bir fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa; onun için silmiş olabilirler. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorum.

"AİLE TOPLANTI YAPTI MI?"

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduğu 21.08.2024 tarihinden, 08.09.2024'e yani Narin Güran'ın ölü olarak bulunduğu güne kadar Güran Ailesi olarak bir toplantı yapıldı mı? Yapıldıysa nerede yapıldı, neler konuşuldu, kimler vardı?

CEVAPLADI: Olay olduğu günden itibaren ben kendi evimdeydim. Özel olarak toplandıklarını görmedim bizim evde. Başka bir yerde toplanmışlarsa onu bilmiyorum. Bizim evin önünde oturduklarında da normal konuşmalar yapılıyordu.

"GÜN BOYU ARAÇ SALİM'DEYDİ"

SORULDU: Narin Güran’ın kaybolup akabinde öldürülmesi olayı ile ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 ... plakalı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran'ın. Ancak kendisi Van ilinde olduğu için aracı eşim Salim Güran kullanıyordu. Bu araç içerisinde yapılan incelemede Nadir Güran'a ait DNA profili tespit edilmiş. Bu aracı Eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanmaktaydı. Ancak Eşim daha sıklıkla kullanırdı. Narin'in kaybolduğu gün de aracı eşim Salim Güran kullandı. Gün boyu araç eşim Salim Güran'daydı. Devran da olay günü davetiye dağıtmaya gitmişti. Narin'de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur.