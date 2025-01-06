Tutuklu sayısında artış

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, Türkiye genelindeki 406 ceza infaz kurumundaki toplam tutuklu ve hükümlü sayısının 2024 yılının Kasım ile Aralık ayları arasında yüzde 15’lik artış gösterdiğine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a bunun nedenini sordu. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 1 Aralık 2024 tarihli istatistiki verilerini aktararak, Türkiye genelinde 273’ü kapalı, 100 müstakil açık, 4 çocuk eğitimevi, 12 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk ve gençlik olmak üzere toplam 406 ceza infaz kurumunun bulunduğu ve bu kurumların toplam kapasitesinin 299 bin 42 olduğunu kaydetti.

Ceza infaz kurumu sayısı ile toplam kapasitenin bir ay önceki (Kasım 2024) istatistiklerde de aynı olduğuna işaret eden Zeynel Emre, buna karşın ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının, bir ayda dikkat çekici şekilde arttığını bildirdi. Buna göre, ceza infaz kurumlarında bulunan toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 1 Kasım 2024 tarihinde 329 bin 151 iken, 1 Aralık 2024 tarihinde 378 bin 675 olarak duyuruldu. Bir aylık sürede tutuklu ve hükümlü sayısında yüzde 15’e denk gelen 49 bin 524 kişilik artış yaşandı.

NEDEN ARTTI?

CHP’li Emre, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Bakanlığın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2024 yılının 1 Kasım tarihi ile 1 Aralık tarihleri arasında açıkladığı ve bir ay içinde tutuklu ve hükümlü sayısında yaşanan 49 bin 524 kişilik artış neden kaynaklıdır?”