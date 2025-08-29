Tutuklu sayısında rekor kırıldı

AKP iktidarlarında yargı, büyük tahribatlara uğratıldı. Yurttaşın adalete olan inancı günden güne azalırken Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir etti.

Muhaliflere yönelik cadı avı, cezaevlerinin tıka basa dolmasına yol açtı.

Aralarında muhalefet belediyelerinin başkanları ve gazetecilerin de yer aldığı onlarca kişi, uzun süreler boyunca yazılmayan iddianameler nedeniyle özgürlüklerinden edildi. Muhalefet, AKP hükümetleri döneminde tutuklamanın bir tedbir olmaktan çıkarılarak adeta bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğü gerekçesiyle tepki gösterdi.

REKOR SAYI

Tutuklama uygulanmasının bir cezalandırma aracı olarak sıkça kullanıldığı yönündeki eleştirilerin haklılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine yansıdı. 1 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’deki tutuklu sayısında rekor kırıldığı öğrenildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023 yılının sonunda Türkiye’deki tutuklu sayısı 38 bin 537 ile ifade edildi.

Tutuklu sayısı, muhalefete yönelik baskının artırıldığı 2024 yılının sonunda ise kayıtlara, 55 bin 240 olarak geçti.

İBB OPERASYONLARI

Türkiye, 19 Mart sabahına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlarla uyandı. Operasyonların ardından İmamoğlu tutuklanırken devam eden soruşturmalar, İBB bürokratları ve CHP’li belediye başkanlarına da sıçradı. Çok sayıda bürokrat ve belediye başkanı tutuklanırken onlarca kişi hakkındaki iddianameler henüz hazırlanmadı.

Tutuklu yargılamanın istisna olmaktan çıkarılmasına yönelik eleştirileri akıllara getiren operasyonların bilançosu da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine yansıdı.

Buna göre, 2024’te 38 bin 537, 2024’te ise 55 bin 240 olan tutuklu sayısı, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 57 bin 503’e tırmandı.