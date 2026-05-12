Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen beraat etti: Tahliye kararı

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci'ye ait Sırma Halı işçilerinin eylemindeki konuşması gerekçe gösterilerek tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmeni Gaziantep'te hakim karşısına çıktı.

16 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Türkmen, ilk duruşmada "halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlamasından beraat etti.

Türkmen hakkında tahliye kararı da verildi.

ANNE TÜRKMEN'DEN DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Türkmen’in yargılanacağı dava öncesinde konuşan annesi Ayşe Türkmen, "Oğlumun suçu ne? Oğlum eli kolu kopanın hakkını savunduğu için mi tutuklandı? Ben oğlumu almaya geldim, boş gitmem. Oğlumu bırakmazlarsa Ankara'ya giderim" dedi.

MEHMET TÜRKMEN'İN TUTUKLANMA SÜRECİ

Uzun yıllardır hak gaspı, mobbing ve iş cinayetleriyle sık sık gündeme gelen Hanifi Şireci’nin firması Sırma Halı’da 400 işçi, geç ödenen ve zamsız kalan ücretleri için Mart ayında iş bıraktı. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in Genel Başkanı Türkmen, işçiler adına yaptığı basın açıklaması nedeniyle 15 Mart'ta ev baskını ile gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla Türkmen’in evinde arama yapıldı ve tüm elektronik eşyalarına el konuldu.

Savcılık 16 Mart'ta Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyordu. Türkmen'e yöneltilen suçlama savcılığa sevk sırasında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak değiştirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Türkmen, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde yaşanan sorunları dile getirdiği bir emktup paylaştı. Türkmen mektubun ardından başgardiyanlar tarafından kolu ters çevrilip hücreye atıldı.