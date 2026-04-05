Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen, BirGün'ün sorularını yanıtladı: Gerçek bilgiyi yaydığım için cezaevindeyim

Çolak bırakan fabrikaların ve iş cinayetlerinin sorumlularının yargılanmadığını söylediği için patronların talimatıyla tutuklanan Mehmet Türkmen, cezaevinden BirGün’ün sorularını yanıtladı.

“Dezenformasyon yasası” ismiyle anılan ve iktidarın; gazetecileri ve artık sendikacıları da cezalandırmak için bir silah olarak kullandığı yasayla, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla susturulmak istenen Türkmen; kendisinin değil, aslında işçi sınıfının sesinin ve gerçeğin tutsak edilmek istendiğini vurguladı.

Ülkede sermaye ve emek arasındaki makas açılırken saflar da belirginleşiyor. Emek ve halk düşmanı AKP iktidarı; sendikacı, gazeteci veya yaşam savunucusunun sözlerini varlığına tehdit olarak görüyor; hiçbir gerçeğin duyulmasını ve konuşulmasını istemiyor. Türkmen, tutulduğu Antep Cezaevi’nde, patronların talimatıyla kurulan "hukuk" düzeneğine ve işçi sınıfının önündeki engellere dair sarsıcı tespitlerde bulundu. Tutuklu sendikacı Türkmen, iş cinayeti rejimini, dayanışmanın verdiği gücü ve "sınıfa karşı sınıf" mücadelesinin neden tek çıkış yolu olduğunu anlattı.

İktidarın emeğe yönelik artan saldırıları ve başından bu yana düşman tutumunu nasıl yorumlarsınız? Tutuklanmanız da bu saldırıların ileri bir boyutu. Özellikle direnişçi sendikalara yönelik baskılar ve gözdağını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

İktidarın emeğe yönelik saldırıları ve başından beri işçi sınıfına ve emeğin kazanımlarına karşı düşmanca tutumunda hiç de şaşılacak bir taraf yok aslında. Bu tutum tam da iktidarın sınıfsal karakterinin doğal bir sonucu. Elbette ki önceki iktidarlar da sermaye sınıfını temsil eden iktidarlardı. Ancak bu iktidar önceki iktidarlar gibi sadece sermaye sınıfının çıkarlarını savunan, onu temsil eden, ona hizmet eden bir iktidar değil; en gerici ve özellikle AKP döneminde semirtilmiş bir kesimi başta olmak üzere, Türkiye’nin tekelci burjuvazisinin doğrudan, dolaysız iktidarıyla karşı karşıyayız. Bir avuç büyük patronun, emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçilerinin her istediğinin şak diye yapıldığı, ülke kaynaklarının teşvik, kredi, destek, vergi muafiyeti vb. adlar altında bu kadar sınırsız ve pervasız bir şekilde bunlara peşkeş çekildiği, ülkenin ormanlarının, derelerinin, toprağının, suyunun, doğasının sermaye için bu kadar yağmaya açıldığı; ve bütün bunlarla birlikte işçilerin emeğinin, haklarının, canının ve kanının da bu kadar pervasızca, kanun, kural-hukuk tanımadan sermayeye kurban edildiği bir iktidar görmedi daha önce bu ülke. Son dönem bu saldırıların daha çok artmış olması ise, son dönem hem küresel hem de ulusal düzeyde yaşanan ekonomik daralmadan kaynaklı sermaye sınıfının yaşadığı kısmi kayıpları, hem ülkenin kaynaklarına, hem de işçi sınıfının bütün kazanımlarına topyekûn bir saldırıyla telafi etmek içindir. Ülkenin yüzde 1’lik yağmacı be sömürücü sınıfı ve bunların doğrudan iktidarı olan Saray iktidarı, yaşanan ekonomik krizin ve daralmanın bütün faturasını işçi sınıfına ve halklara yıkmaya yemin etmişçesine bir saldırı programını hayata geçirme konusunda oldukça kararlı.

İşte, son dönemde işçi grevlerine, direnişlerine ve eylemlerine yönelik müdahalelerin daha da sertleşmesini; bu grev ve direnişlere öncülük eden, işçilerin fiili ve meşru mücadele hattında ısrar eden BİRTEK-SEN gibi az sayıdaki mücadeleci sendika ve sendikacıların daha çok hedef haline gelmesi tam da bununla ilgilidir. Çünkü iktidar şunun farkında: Türkiye’de hakim olan mevcut bürokratik sendikal yapıyı zorlayıp son dönemdeki grevler, fiili grevler ve tabanda giderek biriken öfke patlayıp sendikal bürokrasiyi de aşacak bir noktaya gelirse önünü alamayacaklarını biliyorlar.

Çolak kalan işçilerin hesabını sorduğunuz, patronların yargılanmadığını söylediğiniz için "yanıltıcı bilgi yaymak"tan tutuklandınız. Sizin konuşmanızda yalan veya yanıltıcı bilgi olmadığı haberlerle kanıtlandı. Patron talimatıyla böylesi bir suçlamadan tutuklanmanızı nasıl değerlendirirsiniz?

Evet, Antep Başpınar OSB’de bu yıl onlarca işçi elini, parmaklarını, kollarını, hayatını kaybediyor. Şireci Tekstil de bu fabrikalardan biri. Ben tutuklanmadan iki ay kadar önce bir işçinin iki kolu koptu. Sırma Halı da Şirecilere ait bir fabrika. Sırma Halı işçileri ücretleri ödenmediği için, iş cinayetinde ölen ve çolak kalan işçilerin hesabını sorduğum için, bu patronlardan hesap sorulmadığını, bu ülkede işçiler için adalet olmadığını söylediğim için tutuklandım. Tıpkı gazeteci İsmail Arı gibi, Alican Uludağ gibi. Ben ilk defa tutuklanmıyorum. Patronların şikayetiyle daha önce de tutuklandım. Onlarca kez gözaltına alındım. Ama bu defa genelde gazetecilerin tutuklandığı bir gerekçeyle tutuklandım. İlk defa bir sendikacı “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gerekçesiyle tutuklanmış oldu. Dezenformasyonla mücadele adı altında çıkan bu yasanın gerçek amacı da ortaya çıkmış oldu. Bu iktidarın gazetecileri, emekten, halktan ve özgürlüklerden yana habercilik yapan muhalif basını öteden beri baskı altında tuttuğunu, susturmak için her şeyi yaptığını zaten biliyoruz. Ama öyle görünüyor ki, sadece gerçekleri, bu iktidarı ve temsil ettiği egemen sınıfın suçlarını yazan, konuşan gazetecileri, aydınları susturmak yetmiyor. İşçileri, sendikacıları, halkı susturmak istiyorlar. O yüzden, bir cümleyle özetlemek gerekirse bir gazeteci olarak İsmail Arı ve diğer gazeteciler, bir sendikacı olarak ben de “yanıltıcı bilgiyi” değil, iktidar ve büyük patron sınıfının suçları hakkındaki “Gerçek bilgiyi alenen yaymak” suçundan tutuklandık.

Emeğe yönelik saldırılar nasıl yenilir? İş cinayeti rejiminin, çolak bırakan fabrikaların karşısında nasıl durmalı? Türkiye işçi sınıfına neler iletmek istersiniz?

Bu ülkenin tek gündemi emeğe yönelik saldırılar değil kuşkusuz. Seçme-seçilme hakkı gibi, burjuva demokrasisinin en temel ilkeleri başta olmak üzere, laiklik, kadın hakları, çevre ve doğanın yağmalanması, Kürt sorununun demokratik çözümü, ülkeyi komşu halklarla düşmanlığa sürükleyen ABD ve İsrail işbirlikçisi dış politika… Pek çok önemli gündem var ve hepsi de son derece önemli gündemler. Ama bu iktidarın bütün bu başlıklarda ortaya çıkan gerici karakterinin saldırganlığını koşullayan en temel karakteri, bu ülkenin en büyük, en yağmacı sermaye kesimini temsil eden sınıf karakteridir. Diğer bütün alanlardaki gerici ve halk düşmanı politikalarını koşullayan da Saray iktidarının, temsil ettiği, temsil etmekten de öte doğrudan onun adına yönettiği bu azgın azınlık sınıfın, yani egemen sınıfın çıkarlarıdır. Ve şüphesiz, bu saldırıların her birine karşı ayrı ayrı verilen mücadelelerin hepsi de çok önemli ve kıymetlidir. Bu mücadelelerin saldırıları belli ölçüde püskürtmesi ve belli kimi kazanımlar elde etmesi de mümkündür. Ancak bu iktidarın ve onun bütün diğer alanlardaki saldırılarının temelini oluşturan sınıf karakterini karşısına almayan hiçbir mücadelenin bu düzende köklü ve kalıcı bir değişim yaratma şansı yoktur. İşte bu yüzden -çoğu kesime klişe gelse de- “sınıfa karşı sınıf” formülü bu iktidarı ve bu düzeni değiştirebilecek tek gerçek formüldür.

Milyonlarca işçiyi çalışırken açlığa mahkûm eden, milyonlarcasını işsiz bırakan, kölelik ve sefaleti milyonlarca işçinin yaşam biçimi haline getiren, her yıl en az 2 bin işçinin iş cinayetine kurban edildiği, binlercesinin sakat kaldığı bu işçi ve emek düşmanlığına karşı işçi sınıfının mücadelesini büyütmekten, işçi sınıfının her mevzide verdiği irili ufaklı mücadeleler etrafında birleşmekten, işçi sınıfıyla güçlü bir kader birliği yapmaktan başka yol yok.

Dayanışma içinde olan örgüt, sendika ve partiler ile özellikle direnişinize ve size uygulanan bu saldırıya dair sessiz kalanlara ne söylemek istersiniz?

Açıkçası bu kadar güçlü ve yaygın bir dayanışma beklemiyordum. Cezaevinde haber kaynakları çok sınırlı maalesef. Ama başta sendikamın avukatları ve diğer avukat dostlarımdan dışarıda çok güçlü bir destek ve dayanışma olduğuna dair bilgiler alıyorum. Öyle ki, cezaevi idaresi ve infaz memurları bile bundan bahsediyor sürekli. Bu tutuklamaya karşı hukukçulardan gazetecilere, akademisyenlerden aydın ve sanatçılara, sendikalardan sol sosyalist siyasi partilere kadar kampanyalar yürüten, dayanışma gösteren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güçlü dayanışmanın asıl sebebinin tutuklanmamın özelde bana değil, büyüyüp yayılmasından korktukları sınıf mücadelesini, hakları ve onuru için mücadele eden, direnen işçilerin direncini ve cesaretini kırmaya dönük olduğunun farkında olmalarından kaynaklandığını biliyorum.

O yüzden sorunuza şöyle yanıt verebilirim: Sendikamız BİRTEK-SEN’in öncülük ettiği grev ve direnişlere destek vermeyenler, BİRTEK-SEN’in temsil ettiği mücadeleci sendikal çizgiyi ve işçi sınıfının mücadelesini, işçilerin ekmek ve onur mücadelesinin büyümesini hedef alan bu tutuklamayı da önemsemiyorlar doğal olarak. Yani, mesele özel olarak benimle ya da BİRTEK-SEN’le dayanışma içinde olup olmamak değil aslında. Mesele, sınıf karakteri giderek daha çok belirginleşen ve keskinleşen bu sınıf savaşının ortasında hangi tarafta olduğumuz.