Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen hakim karşısına çıkacak

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci'ye ait Sırma Halı işçilerinin eylemindeki konuşması gerekçe gösterilerek tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen'in Gaziantep'te hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Patronsanız, zenginseniz işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, kimse hesap sormaz" dediği için cezaevine konuldu.

16 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Türkmen, bugün ilk kez haklim karşısına çıkacak.

MEHMET TÜRKMEN'İN TUTUKLANMA SÜRECİ

Uzun yıllardır hak gaspı, mobbing ve iş cinayetleriyle sık sık gündeme gelen Hanifi Şireci’nin firması Sırma Halı’da 400 işçi, geç ödenen ve zamsız kalan ücretleri için Mart ayında iş bıraktı. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in Genel Başkanı Türkmen, işçiler adına yaptığı basın açıklaması nedeniyle 15 Mart'ta ev baskını ile gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla Türkmen’in evinde arama yapıldı ve tüm elektronik eşyalarına el konuldu.

Savcılık 16 Mart'ta Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyordu. Türkmen'e yöneltilen suçlama savcılığa sevk sırasında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak değiştirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Türkmen, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde yaşanan sorunları dile getirdiği bir emktup paylaştı. Türkmen mektubun ardından başgardiyanlar tarafından kolu ters çevrilip hücreye atıldı.