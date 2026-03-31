Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen'in pankartına saldırı

Alacakları için BİRTEK-SEN öncülüğünde direniş başlatan Şık Makas işçileri, BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen tutuklanınca direniş çadırlarına, “Hak arayanı değil patronları yargıla. Mehmet Türkmen’e özgürlük” yazılı bir pankart astı.

Evrensel'in haberine göre işçiler bugün direniş çadırına geldiklerinde, “Şık Makas işçileri ekmek ve adalet için direniyor.Direne direne kazanacağı” yazılı pankartın yerinde durduğunu ancak yanı başındaki “Hak arayanı değil patronları yargıla. Mehmet Türkmen’e özgürlük” yazılı pankartın parçalandığını gördü. Parçalanan pankartın yerine yenisini asan işçiler duruma tepki gösterdi.