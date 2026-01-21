Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: “Adalet kazanacak, o günleri birlikte hazırlayacağız”
Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Silivri’de kendisini yalnız bırakmayan yurttaşlara sosyal medya üzerinden seslendi. Dayanışmanın gücüne vurgu yapan Tekin, “Kimse umudunu yitirmesin. Adalet mutlaka kazanacak. Bekleyen değil, o günleri hazırlayan insanlar olalım” dedi.
Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in, sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adanalım, Seyhanlım; Silivri’yi yol etmişler!
Yaz demeden, kış demeden; sıcak, soğuk, yağmur, çamur, hatta kar demeden her gün, her an Silivri’deler.
Başkanlarını yalnız bırakmıyorlar, ziyaret ediyorlar. Sımsıcak bir sevgi seli...
Burada gücümüzü güveninizden, dayanışmanızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Kimse umudunu yitirmesin. Adalet mutlaka kazanacak. Yeter ki biz o günleri bekleyen değil, o günleri hazırlayan insanlar olalım..."
