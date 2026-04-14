Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan BirGün'e yaş günü tebriği

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinden gönderdiği mektupla gazetemiz BirGün'ün yeni yaşını kutladı.

Mektubunda BirGün ile gençlik yıllarında tanıştığını belirten Şahan, "Ülkenin en zor 22 yılında demokrasiden, adaletten ve gerçek haberden yana oldu hep. Şahidim" ifadelerini kullandı.

"GERÇEĞİN MUHAFIZIDIR"

BirGün'ün kent hakkı mücadelesi için önemine değinen Şahan, mesajında "BirGün bir şehir plancısı için sadece bir gazete değildir. Daha ilk yıllarında 'Kent Sayfası' açarak bu kentin hakkının, hukukunun savunulduğu, dosyalarla İstanbulluya anlatıldığı, bugün 'kent hakkı' mücadelesi için onlarca şehir plancısının içeride yattığı bir yolculukta yol arkadaşımızdır. Gerçeğin muhafızıdır" sözlerine yer verdi.

Şahan'ın mektubu şu şekilde:

"22 yıllık bir mücadeleyi devirmiş BirGün. Gençlik yıllarımızda tanışmıştık. Ülkenin en zor 22 yılında demokrasiden, adaletten ve gerçek haberden yana oldu hep. Şahidim.

Ama BirGün bir şehir plancısı için sadece bir gazete değildir. Daha ilk yıllarında "Kent Sayfası" açarak bu kentin hakkının, hukukunun savunulduğu, dosyalarla İstanbulluya anlatıldığı, bugün "kent hakkı" mücadelesi için onlarca şehir plancısının içeride yattığı bir yolculukta yol arkadaşımızdır. Gerçeğin muhafızıdır...

İçeride birlikte yattığımız Tayfun Kahraman, Gürkan Akgün, Buğra Gökce, Ramazan Gülten, Aslı Kotan, Nazım Akkoyunlu ve diğer tüm plancı arkadaşlarım, Mehmet Murat Çalık Başkanım için… Hepimiz için, İstanbul için, bu kentten, bu şehirden hakkını, hukukunu alamayanlar için… BirGün mutlaka…

İyi ki varsın BirGün… Tüm BirGün ailesine, daha özgür, daha güzel ve aydınlık günlerde buluşmak ümidiyle…

Nice yıllara…

Sevgiyle, hasretle

Resul Emrah Şahan"