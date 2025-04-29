Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Silivri’den BirGün'e mektup

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Bakanı Resul Emrah Şahan, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden BirGün'e mektup gönderdi.

"Özgür, gerçek, politik ve gelecek basın için iyi ki varsınız" diyen Şahan mektubunda şu sözlere yer verdi:

"Silivri'den tüm BirGün ekibine kucak dolusu sevgiler...

Hücreme her gün sayısız gazete alıyorum. Uzun süredir basılı gazete okumamanın verdiği tembelliği burada aştım. Ama inanın her seferinde gazeteleri bitirince 'BirGün iyi ki var' diyorum. Ülkenin bu zor zamanlarında hep durduğunuz yerin ne kadar önemli bir cephe olduğu bir kere daha çıktı ortaya. Bu dönem tutsak olmak sadece bir detay. Tutsaklık artık içerisi ve dışarısında bir bütün. Ama milletle birlikte hepimizin kendi alanından vereceği bir mücadelenin sonu gün gibi aydınlık, umut dolu. Çok eminim.

Ve çok yakındır özgür günlerde güzel yarınları nasıl hızla inşa edeceğini tartışacağımız büyük masalar... Özgür, gerçek, politik ve gelecek basın için iyi ki varsınız"