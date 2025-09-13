Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan, hakkındaki 2. tutuklama kararını değerlendirdi

"Kent uzlaşısı" soruşturmasından 6 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, hakkında verilen 2 tutuklama kararıyla ilgili "Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?" dedi.

Şahan, dün, İBB’ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasına dahil edilerek "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Şahan hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Resul Emrah Şahan, "6 saat süren sorguda bana sorulan her şey, Şişli'nin, İstanbul'un, milletimizin hakkını koruyan kamusal hizmet anlayışımızla ilgiliydi. Her soruya içim rahat, aynı sorumluluk duygusuyla, gururla cevap verdim. Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?" dedi.

Şahan'ın açıklamasında şunlar yer aldı:

"Kıymetli dostlar,

6 aydır hukuken temelsiz, siyaseten de ülke gerçekleriyle taban tabana zıt bir dosyadan dolayı tutuklu yargılanıyorum.

12 Eylül günü 'Kent Uzlaşısı' adıyla anılan dosya ülke siyasetinin gündemine geldi. Demokrasiye duyulan ihtiyaç vurgulandı, kayyumların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Tam da aynı gün, öğlen saatlerinde Savcılık beni İBB Başkanımız, partimizin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB dosyası üzerinden sorguya çağırdı. Siyaset ile hukuk arasındaki bağın bir kez daha yerinden oynadığını hissettim. Aylardır görüşüme başvurulmayan hangi konu vardı ki, serbest kalma ihtimalimiz konuşulurken sorguya çağrılıyordum?

6 saat süren sorguda bana sorulan her şey, Şişli'nin, İstanbul'un, milletimizin hakkını koruyan kamusal hizmet anlayışımızla ilgiliydi. Her soruya içim rahat, aynı sorumluluk duygusuyla, gururla cevap verdim. Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?

On dosyadan da tutukluluk kararı verseler, yüzlerce kişiden 'ifade' adı altında iftiralar toplasalar da bir gerçeği değiştiremeyecekler:

Biz bu ülkenin hakikatiyiz, geleceğiyiz.

Asla şüpheniz olmasın.

'Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip…

Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne – üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının…

Dayan kitap ile,

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni.'"