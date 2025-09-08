Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''İrademiz teslim alınamaz''

CHP İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin bir tepki de tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan geldi.

Şahan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, '' Bizim umudumuzdan ve mücadelemizden kimsenin şüphesi olmasın. İrademiz teslim alınamaz.'' ifadelerini kullandı.

Şahan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

''1923’te bu Cumhuriyet’i hep birlikte kurduk. Milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizi demokrasiyle büyüttük.

Yüzyılı aşkın bu demokrasi geleneği, aziz milletimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Biz bu gelenekten beslendik; 2019’da İstanbul’u kazandık, 2024’te ise birinci parti olarak milletimizin umudunu kazandık.

Yine hep birlikte kazanacağız; demokrasiyi ve halkın iradesini egemen kılacağız. Bizim umudumuzdan ve mücadelemizden kimsenin şüphesi olmasın.

İrademiz teslim alınamaz. Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz, millet iradesine rağmen değil; millet iradesiyle kazanacak.''