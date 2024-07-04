Tutuklu tek sanık yok!

Maraş merkezli depremlerde Antep’in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı’nın davasında karar duruşması 19 Temmuz’da gerçekleşecek. Tutuklu sanığın kalmadığı davada, firari sanıklar ve bina müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever'in avukatlığını Ersan Şen ile Kervan Pastanelerinin damadı ve avukatı Mesut Çakar yapıyor. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için depremzedelerin tek talebi ise adalet.

ERSAN ŞEN’E TEPKİ

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca yakınlarını kaybeden aileler ile dün bir araya geldi. Depremzedelerden bilgi alan Karaca, sürecin takipçisi olacağını söyledi. Yakınlarını kaybeden aileler adına konuşan Seçkin Şahin, dosya için şunları söyledi: “Davada 7. celseye geldik. Mahkeme mağdur aileleri ve avukatlarını dinlemek istemiyor. Bilirkişi raporlarının çelişkili olması bizi çok yoruyor. Bir üniversitenin gönderdiği rapora başka bir üniversite çok farklı yorumlarda bulunuyor. Yaklaşık 40 bin bina var Nizip’te. Hiçbir bina yıkılmadı ama sadece bizim binamız yıkıldı. Sadece bu bina yıkıldıysa, burada mutlaka bir şey olduğu belli. En son celsede herkesin tahliye edilmesi bizim için 6 Şubat’tan daha yıkıcı oldu” dedi.

19 Temmuz’da karar duruşması olacağını söyleyen Şahin, “Mahkeme heyetinin yanlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Yakınlarını kaybeden bir diğer depremzede Metin Karakuş ise “Binanın statik projesiyle mimari projesi birbirini tutmuyor. Bu durum bütün raporlarda belirtildi. Müteahhit en üst kata kaçak kat yapmış ve bu durum raporda mevcut. Asma katlar 1 artı 1 evlere çevrilmiş. Dava sürecinde siyasi baskı mı yapıldı yoksa başka bir şey mi oldu bunu öğrenmek istiyoruz. Davada kamu görevlileri hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Nizip’te binanın müteahhiti gözaltına alınmadı. Ersan Şen’e de bir çift sözüm var. Para için insan bunları yapar mı? Ersan şen, ‘Tutuklanmama garantisi verin müvekkillerimi getireyim’ diyebiliyor. Bir avukatın böyle bir talepte bulunması bile çok düşündürücü bir durum” diye konuştu.