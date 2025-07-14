Tutuklu Zeydan Karalar'dan izin hakkı gasp edilen turizm emekçilerine destek

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, turizm işletme belgeli otellerde İş Kanunu’na eklenen 10 günlük çalışmanın ardından haftalık izin hakkına tepki göstererek "Günlük 8 saat çalışma, 7 günde 1 gün izin; işçi sınıfının büyük mücadelesi ile kazanılmış hakları" dedi.

Turizm işletme belgeli otellerde İş Kanunu’na getirilen istisna ile 6 yerine 10 gün çalışmanın ardından işçilere hafta tatili hakkı tanındı.

Tutuklu bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, karara tepki gösterdi.

Karalar'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Turizm Turizm emekçilerinin yanındayız. Bugün sabah televizyon izlerken haberlerde Türkiye'de turizm sektöründe çalışan emekçilerin izinlerinin, işveren istediği takdirde 11 günde 1 gün olarak belirlendiğini öğrendim. Günlük 8 saat çalışma, 7 günde 1 gün izin; işçi sınıfının büyük mücadelesi ile kazanılmış hakları. Onlarca verilen can. Bu kararı veren parlamento üyeleri sanırım otellere ve tatil yerlerine gitmişlerdir. Turizm emekçilerinin ne kadar yorucu bir iş yaptıklarını bilirler. Bu karar insani olmamıştır."