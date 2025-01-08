Tutuklular cezaevinde zehirlendi

Haber Merkezi

Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 50’ye yakın tutuklu 26 Aralık akşamı bir ay içerisinde ikinci kez gıdadan kaynaklı zehirlendi. MA’nın haberine göre, Avukat Onurcan Aykut, tutukluların zehirlenmelerinden bir gün sonra revirde tedavi edildiklerini söyledi.

Aykut, "Zehirlenme olayının daha önce de yaşanmasından dolayı mahpusların ciddi kaygıları var. 1 ay önce yine bir zehirlenme olayı yaşanmış. O zaman da zehirlenenlerin muayeneleri geciktirilmiş ve mahpuslar ciddi sıkıntılar yaşamış. Konu hakkında cezaevi idaresi ile görüşmek istedik, ancak bize bir dönüş yapılmadı” dedi.