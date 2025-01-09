Tutuklular güneş yüzü görmüyor

Haber Merkezi

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki kadın mahpusların yaşadığı sağlık sorunlarının ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi için Meclis İnsan Hakları İzleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu.

Bartın, cezaevindeki koğuşların sağlıksız ve rutubetli olduğuna, bu koşulların tutsakların sağlığını tehdit ettiğine vurgu yaptı. Tutukluların güneş görmeyen, rutubetli ve kötü kokan koğuşa yerleştirildiklerini belirten Bartın, bu durumun tutsakların sağlık haklarını ihlal ettiğini ifade etti.