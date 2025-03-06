Tutuklular sağlığa erişemiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu’nun 7 cezaevinde yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporda, hükümlü ve tutukluların genellikle sağlığa erişimde sorunlar yaşadığından şikayetçi oldukları belirlendi.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Erzincan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerin ardından Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu’nu hazırladı.

SAĞLIĞA ULAŞILAMIYOR

İncelemelerde, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular tarafından dile getirilen ortak hususlardan bir tanesinin, "diş hekimine ulaşamamaktan veya ulaşılabilse bile tam olarak tedavi görememekten kaynaklı sorunlar olduğu” aktarılan raporda, isteğe bağlı nakil taleplerinin yerine getirilmediğine ilişkin şikayetler de bulunduğuna dikkat çekildi. Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlüler, "detaylı aramanın personel tarafından şiddet uygulanmak suretiyle çıplak olarak yapıldığı" şeklindeki şikayetleri de raporda yer aldı.

ÇIPLAK ARAMA DAYATMASI

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan farklı şehirlerde bulunan ceza infaz kurumlarına nakil taleplerinin, koğuşlarda yer bulunmasına rağmen doluluk iddiasıyla reddedildiği, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutuklular ile yapılan görüşmelerde, "kuruma ilk girişte detaylı aramanın, iç çamaşırı kalacak şekilde yapıldığı, kurum reviri ve hastane sevkleri konusunda gecikmeler yaşandığı" yönünde şikayetlerde bulunulduğu aktarıldı.

MAHREMİYET İHLALİ

Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan görüşmelerde sorunlara dikkat çekildi. Tutuklu ve mahkûmların "kurum personelinin tahrik edici hareketlerde bulunabildiği, özellikle odalarda yapılan aramalarda tacize yakın şekilde üst aramasının yapıldığı, kameraların konumu itibarıyla lavaboların bir kısmı ile bazı yatakları doğrudan gördüğü ve bu durumun mahremiyetin ihlaline neden olduğu" şikayetlerini dile getirildiği ifade edildi.