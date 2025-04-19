Tutuklular tedaviye erişmiyor

Haber Merkezi

Böbrek yetmezlikeri olmasına karşın hasta tutuklular Fırat ve Emrah Nebioğlu kardeşler tahliye edilmiyor. MA’nın haberine göre, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Emrah Nebioğlu’nun böbrek yetmezliğine karşın 1 yıldır sağlık kontrollerine götürülmediği iddia edildi.

Diyarbakır 1 No’lu Cezaevi’nde tutulan böbrek hastası Fırat Nebioğlu hakkında doktorlarca “Hapishanede kalmaz” raporu verildi. Ancak Adli Tıp Kurumu, Nebioğlu hakkında “Cezaevinde kalabilir” raporu verdi.