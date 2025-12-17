Tutuklulara dayanışma kartı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında tutsaklara dayanışmak için kart gönderdi. Kart gönderimi öncesi Beyoğlu’nda bulunan dernek binaları önünde açıklama yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, “Hasta Mahpuslara Kart Gönderiyoruz” pankartı açıldı. Açıklamada “İnsan haklarıyla insandır” sloganları atıldı.

TİHV İstanbul temsilcisi Ümit Efe, “Cezaevlerinde bulunan başta hasta tutsak Hatice Onaran olmak üzere tüm mahpuslara özgürlük, adalet ve gelecek adına işkencesiz bir dünya için kart göndereceğiz. Hapishanelerde bulunan tüm insanların insan hakları gününü kutluyoruz” dedi.

İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin ise, “Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için dayanışma elzem” diye konuştu. Açıklama sonrası kartlar tutuklulara gönderildi.