Tutuklulara düşman hukuku

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden alınması ile başlayan operasyonlarda, tutuklananlar sistematik baskı ve işkencelere maruz kalıyor. Ekrem İmamoğlu aleyhine itirafçı yapılabilmek için tutuklananlara uygulananlar, işkenceye dönüyor. Son olarak tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, Silivri’deki Marmara Cezaevinden yazdığı mektupta, doğmak üzere olan kızı için yaptığı mazeret izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, Gülten’in eşi Pınar Çalışkan’ın riskli gebelik geçirdiğini belirterek, doğum sırasında müvekkillerinin yanında bulunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuru yapmıştı. Dilekçede, gebeliğin doktorlar tarafından “yüksek riskli” olarak değerlendirildiği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi’ne götürüldü. Geçtiğimiz günlerde koroner yoğun bakıma alınan Çalık, anjiyo olmuştu.

YATAK BİLE VERİLMEDİ

Avukatlarından habersiz Silivri’den Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Medya A.Ş eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, uğradığı kötü muameleyi “Afyon işkencesi” başlığıyla kaleme almıştı. Atayman, “‘Bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli hâlde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim kelepçeden mor. Yerde yatıyorum... Tutuklular devletimize emanettir’ diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin” ifadelerini kullanmıştı.

HASTANE GEZDİRİLDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’ye yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanmıştı. 21 yaşından beri ağır tansiyon hastası olan Polat cezaevinden iki defa hastaneye kaldırılmış, son hastane sevkinde ise anjiyo olmuştu. Anjiyo olmasının ardından yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutuklanmadan iki hafta önce de anjiyo olan Polat’ın kalp damarlarında altı adet stent takılı. Polat’ın cezası daha sonra ev hapsine çevrildi.

KAHRAMAN BIRAKILMIYOR

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Kahraman için yapılan çağrılarda, "Derhal serbest bırakılmalı, çok geç olmadan gerekli tedavi olanaklarına ulaşmalı, ailesine ve öğrencilerine kavuşmalıdır. Adaleti geciktirmeden hemen" sözlerine yer verildi. “

ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR”

Gezi soruşturmasında "etki ajanlığı" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek" iddiasıyla ocak ayından bu yana tutuklu olan menajer Ayşe Barım’ın avukatları ciddi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yeniden tahliye talebinde bulundu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar verdikleri dilekçede, Barım’ın 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunduğunu aktardı. ‘Kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını’ belirtti. Doktor raporlarını mahkemeye sundu.