Tutukluluğuna devam kararı verilen gazeteci Karabay: Hakim sadece "suç” maddesini değiştirip kopyalayıp yapıştırmış

Gazeteci Furkan Karabay''ın tutukluluğunun devamına karar verildi. 15 Mayıs'ta 3'üncü defa tutuklanan Furkan Karabay, sosyal medyadan açıklama yaptı. Karabay, 13 Haziran'da İstanbul 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinin bugün kendisine tebliğ edildiğini ve tutukluluğuna devam kararı çıktığını bildirdi.

Karabay, "Kararın gerekçelerine bakıyorum, tıpatıp aynı. Hakim sadece 'suç' maddesini değiştirip kopyalayıp yapıştırmış" ifadelerini kullandı.

Kararda delillerin henüz toplanmadığı ifadesine tepki gösteren Karabay, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından dolayı sadece 1 haberimin 'suç unsuru barındırdığı' öne sürülmüştü. Söz konusu 1 haberde nasıl bir delil arıyorlar da hala bulamamışlar merak ediyorum" dedi.

Karabay'ın açıklaması şöyle:

"13 Haziran’da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan aylık tutukluluk incelememin kararı tarafıma bugün cezaevinde tebliğ edildi.

Hakimlik, “Terörle mücadele eden kişiyi hedef göstermek” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarından tutukluluğumun devamına karar vermişti. Kararın gerekçelerine bakıyorum, tıpatıp aynı. Hakim sadece “suç” maddesini değiştirip kopyalayıp yapıştırmış.

Kararlarda, delillerin henüz toplanmadığı, bu yüzden tutukluluğumun devam etmesine hükmedildiği yazıyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından dolayı sadece 1 haberimin “suç unsuru barındırdığı” öne sürülmüştü. Söz konusu 1 haberde nasıl bir delil arıyorlar da hala bulamamışlar merak ediyorum.

“Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlamasından ise 1 YouTube yayınım ve 6 haberim dosyada yer alıyor. Hakimlik burada da sanırım aradığı delili bulamamış olacak ki “deliller toplanmadı” denilerek bu suçlamadan da tutukluluğumun devamına karar verdi.

Bir diğer “tutukluluk devam” gerekçesiyle “kaçma şüphesi.” Her iki suçlamada da bu gerekçe aynı ifadelerle sunuldu. Ne suç ne delil ne de şüphe bulabilen hakim ve savcılarımızın en sevdiği gerekçe de bu: “kaçma şüphesi.”

Yaklaşık 3 yıldır devam eden yurtdışı çıkış yasağım mevcuttu. Bu 3 yılda da çoğu zaman imza verme yükümlülüğüm vardı. Üstelik her gün Çağlayan Adliyesi’nde haber takibindeydim. Ama yine de kaçma şüphesiyle defalarca tutuklanıp, tutukluluğumun da devamına “kaçma şüphesi” var denilerek karar verilebiliyor.

Hakimler ve savcılar da biliyor ortada delil de yok kaçma şüphesi de yok suç da yok. Ancak bile isteye bu hukuksuzlukların altına imza atmaya devam ediyorlar. Tutuklama “tedbirini”, tutuklama “cezasına” çeviren bu kararlar ne hukuka ne Türk milletine ne de kamu vicdanına hizmet ediyor. İşte cübbe giymekle yargı mensubu böyle olunmuyor…"