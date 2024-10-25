Tutuklunun gönderdiği masala cezaevi engeli

Haber Merkezi

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu Hüseyin Özen'in 10 yaşındaki yeğenine gönderdiği masal “örgütsel haberleşme” gerekçesiyle engellendi.

Tutuklu Özen, yeğeni N.Ö.'ye gönderdiği mektupta bir yazı ve masal yer aldı. Cezaevi Disiplin Kurulu ise, yazıda yer alan “Topraklarımızı vermeyeceğiz” ifadeleri ile “Korkusuz işçi karınca, zalim sarı karıncaya karşı” başlıklı masalda yer alan ifadeleri “örgütsel haberleşme” saydı. Kurul, söz konusu ifadeler nedeniyle mektubu “sakıncalı” bularak, gönderilmemesi yönünde karar aldı.